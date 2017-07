Edwin Cardona se ofrece a Boca Juniors: "Me encantaría jugar allá"

El volante colombiano se puso a tiro para jugar en Boca Juniors tras no seguir en Monterrey. La última palabra la tiene Barros Schelotto.

Edwin Cardona es posibilidad en Boca Juniors. Creditos : EFE

Edwin Cardona es uno de los futbolistas colombianos más talentosos en la actualidad, sin embargo, desde Monterrey lo han considerado transferible y le buscan una salida, luego de que el jugador rechazara ser prestado al Pachuca.

Una de las opciones que surgió en los últimos fue la de Boca Juniors, que está en plena búsqueda de refuerzos en busca del bicampeonato en el fútbol argentino. Y al volante de 24 años no le desagrada la idea, más bien le entusiasma ponerse la camiseta azul y oro.

"Claro que me gustaría jugar en Boca. Sería feliz", aseguró Edwin Cardona a 'Closs Continental'. "Aunque la gente no lo crea, tengo un hermanito hincha de Boca. Sería feliz si me dan la oportunidad de jugar en ese gran club. Hasta el momento no sé nada", abundó.

Edwin Cardona reveló que mantiene un lazo de amistad con Wilmar Barrios, colombiano que la rompió la temporada pasada en Boca Juniors. "Es como si fuese mi hermanito. Él me llamó y me dijo hay un interés, 'venite para acá que la armamos'", sostuvo.

De acuerdos a medios argentinos, Edwin Cardona podría llegar a Boca Juniors a préstamo por los próximos 18 meses y con opción de compra, solo falta que el DT Guillermo Barros Schelotto dé el visto bueno.

EL DATO:

Edwin Cardona anotó 6 goles con Monterrey en el Clausura 2017.