Neymar es nuevo jugador del PSG, pero en el camino dejó sinsabores, así lo dejó entrever José María Bartomeu, presidente del Barcelona, quien manifestó que lo hecho por el carioca no está bien.

"Neymar y sus formas no fueron lo mejor para el Barcelona", las duras palabras de Bartomeu

En su primera aparición pública, luego del fichaje de Neymar al PSG, el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, no pudo ocultar su posición sobre el hecho ante las peñas oficiales del club catalán. El mandamás culé fue enfático y aseguró que lo producido la semana pasada no está bien, debido a que las “formas del jugador no fueron las mejores” y hasta lo comparó con Lionel Messi.

“Se ha querido ir él, pero las formas de irse no han sido las mejores. No son formas de un jugador del Barcelona. El ha sido jugador del club, pero ahora es historia”, dijo Bartomeu en la trigésima octava edición del Congreso de las Penyes, donde exhaltó la figura de Lionel Messi: “Él sí es un ejemplo de fidelidad. Buscamos jugadores así, con fidelidad y lealtad”.

Así, Bartomeu cerró el capítulo Neymar con un discurso que, claramente, es producto de la impotencia de no evitar la salida de un jugador: “Todo tiene un límite y ningún jugador está por encima del Barcelona. Somos un club con más de 118 años de existencia, con grandes jugadores, con más de 140 mil socios. Es nuestro, de los socios, no de un oligarca o un jeque".

Sobre el dinero dejado por PSG, por el fichaje de Neymar, el presidente del club blaugrana manifestó que no todo se lo gastaron en fichajes, sino que una parte irá destinada a las arcas de la entidad: “Lo tomaremos con calma. Traeremos nuevos jugadores y en mejorar nuestro patrimonio”.