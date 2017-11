Cristiano Ronaldo habló sobre las críticas que recibe por su falta de gol con el Real Madrid

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al diario L'Equipe y aseguró que acepta las críticas, aunque no está de acuerdo. Además le duele más cuando vienen de parte de los aficionados del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo no aparece en su real dimensión durante esta temporada. Fuente : Agencias

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al diario francés L'Equipe, conversando sobre su presente en el Real Madrid. La afición blanca es exigente y cuando su nivel baja los hinchas son los primeros en juzgarlo.

CR7 entiende las críticas, pero no está de acuerdo con las mismas. Además, le afecta más cuando estas suceden en el Santiago Bernabéu.

"No critico a las personas que se preguntan eso. Lo que es más extraño es cuando me pasa en casa. Cuando no marco, mi madre me pregunta, mi hijo me pregunta, mi hermana, mi hermano. Ellos me dicen: ‘¿Pero qué te está pasando?", dijo el artillero al medio francés.

Sobre su sequía goleadora, el astro portugués confía que los malos tiempos se terminarán, aunque siente que su juego no se debe juzgar solo por la cantidad de goles que marca en un partido.

"Las cosas van a cambiar, no estoy inquieto. Me miran como una máquina de goles. No se me juzga más que por el hecho de marcar, que a veces no es lo más importante. Acepto las críticas, pero no estoy de acuerdo", agregó Ronaldo, quien aún tiene fe que el Real Madrid ganará títulos esta temporada.

"Yo estoy seguro de que todavía conseguiremos muchos títulos este año. En una temporada hay mejores momentos que otros. Ahora estamos en un momento difícil y lo sabemos, pero esto no significa que nos vayamos a rendir. Si el Madrid pierde dos partidos, es el fin del mundo, pero somos seres humanos. Diría que la gente ha olvidado que ganamos dos títulos mayores hace solo algunos meses. La gente está acostumbrada a verme arriba en las clasificaciones de goleadores de todas las competiciones. Las cosas no van como me gustaría en Liga, pero soy el máximo goleador de la Champions League esta temporada".

Finalmente, Cristiano confesó que anhela ganar este año el quinto Balón de Oro de su exitosa carrera. "Mientras juegue, intentaré ganar todo lo que pueda ganar. Ahora, mi sueño es el quinto Balón de Oro. Y el año próximo habrá otro para ir a buscarlo".

EL DATO

Cristiano Ronaldo lleva apenas un gol en La Liga, pero en la Champions League es el máximo anotador, con seis tantos.