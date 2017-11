Manchester United perdió 1-0 en los minutos finales contra Basilea por la Champions League

Manchester United perdió 1-0 en su visita Basilea y a pesar de la derrota sigue liderando el grupo A de la Champions League con 12 puntos.

¡Sorpresa total! Manchester United sufrió una dura derrota esta tarde a manos de Basilea por la Champions League, aunque a pesar del tropiezo, el equipo de José Mourinho tiene prácticamente asegurado su pase a octavos de final a falta de una fecha.

TE PUEDE INTERESAR: PSG aplastó 7-1 al Celtic con dobletes de Neymar y Cavani

El partido fue muy monótono y sin mayor peligro sobre los arcos, aunque en la jugada más clara, el Basilea anotó para quedarse con el triunfo. Michael Lang fue el autor del único tanto en los 89 minutos.

Con la gran victoria, Basilea trepó el segundo lugar del Grupo A al sumar 9 puntos. Mientras tanto, Manchester United se mantiene en la primera posición con 12 puntos y su presencia en octavos de final es prácticamente un hecho.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona, con Lionel Messi a medio tiempo, empató 0-0 con Juventus, pero pasó a octavos de Champions League

En la última jornada, Manchester United se enfrentará CSKA Moscú en un partido clave, mientras que Basilea visitará a Benfica, que hasta el momento no ha sumado punto alguno en la Liga de Campeones.

Alineaciones confirmadas:

Manchester United: Sergio Romero, Darmian, Smalling, Marcos Rojo, Blind, Aner Herrera, Fellaini, Lingard, Pogba, Martial, Lukaku

DT: J. Mourinho

The team news is in! Here's your #MUFC starting XI for tonight's #UCL fixture... pic.twitter.com/hzisplp3fN