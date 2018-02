¿Y Neymar? Ronaldo afirma que "Kylian Mbappé se parece mucho a él"

Ronaldo se robó el show en el cumpleaños de Neymar y, tras esto, concedió una entrevista donde comentó sobre el duelo del Real Madrid y PSG. También, tuvo palabras de elogio para el joven Kylian Mbappé.

Ronaldo sorprendió con sus declaraciones a Kylian Mbappé. Foto: Libero.pe

"Kylian Mbappé se parece a mí, me recuerda mucho a mi forma de jugar", dijo el brasileño Ronaldo, 'El Fenómeno', durante una entrevista para la cadena 'SFR Sport' luego de asistir al cumpleaños número 26 de su compatriota Neymar Jr. en Francia. También aprovechó para hablar del cotejo que sostendrán Real Madrid y PSG en la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC: rostro de rival de Valentina Shevchenko quedó irreconocible [FOTO]

A pesar de no haber dado su opinión sobre quién será el favorito a ganar el partido del 14 de febrero, Ronaldo aseguró que le hubiese gustado jugar en el PSG. Sin embargo, nunca hubo una oferta formal para cumplir ese anhelo.

"Hay clubes en los que me hubiera gustado jugar. Uno de los principales es el PSG. He venido muchas veces a París. Mi vida ha pasado tantas veces por esta ciudad que me siento parisino, pero nunca tuve esta oportunidad", dijo Ronaldo.

"Nunca tuve una propuesta. Jugué en grandes clubes europeos pero mi carrera solo me llevó a Italia, España y Holanda", agregó el crack brasileño.

NO TE LO PIERDAS: Neymar y la espectacular fiesta de cumpleaños que realizó en Paris [FOTOS]

¿Y Neymar? Ronaldo no tiene dudas que "lo tiene todo para ganar el Balón de Oro en París" que, por ahora, continúa en manos del portugués Cristiano Ronaldo.