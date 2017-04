Flamengo: Miguel Trauco dijo esto de su rendimiento y nueva posición [VIDEO]

Un gol de Paolo Guerrero y un golazo de Diego le bastaron al Flamengo para imponerse por 2-1 al Atlético Paranaense, pero quien también resaltó fue Miguel Trauco como volante.

Miguel Trauco cumplió un partido redondo en una nueva posición con camiseta de Flamengo. El peruano fue vital en el triunfo ante el Atlético Paranense con un gran pase a Paolo Guerrero en el primer gol.

El ex jugador de Universitario ya había jugado de volante en sus inicios e incluso en el torneo peruano y esta vez su entrenador, Ze Ricardo lo ubicó en la volante y nunca desentonó a lo que muchos se quedaron impresionados.

Miguel Trauco alabó el trabajo de sus compañeros y el resultado ante el Atlético Paranaense. "Es una posición que conozco, me inicié ahí. Obviamente no juego mucho ahí y pensé que se me iba a complicar por el recorrido, no estaba acostumbrado. Tratamos de hacer lo mejor y conseguimos un resultado positivo, lo merecíamos".

En su grupo Flamengo suma seis puntos en tres salidas, marcha con 5 la Universidad Católica, que horas antes cedió en casa un empate 1-1 al colista del grupo, el San Lorenzo, que tiene uno.

EL DATO

Atlético Paranaense, que en la cuarta jornada recibirá al Flamengo, el día 26 abril.