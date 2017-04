Europa League: Manchester United vs. Celta y Olympique de Lyon vs. Ayax, partidazos de semifinales

Europa League también dio a conocer sus llaves en las semifnales y lo hace con grandes partidos. Manchester United y Lyon parten como favoritos para llegar a las semifinales.

Europa League es el segundo torneo en importancia continental de clubes en Europa y, al igual que la Champions League, anunció las llaves de la etapa semifinal de la competición. El Manchester United se enfrenta al Celta de Vigo, mientras que Olympique de Lyon y Ayax conforman el otro emparejamiento.

Recordemos que el Manchester United clasificó a la etapa de las semifinales, tras vencer en emocionante partido al Anderlecht de Bélgica, el modesto equipo que lo puso contra las cuerdas y obligó a ir hasta el tiempo extra.

Por su parte, Lyon logró avanzar en la Europa League al vencer en tanda de penales al Besiktas de Turquía. Valbuena y Lacazette son dos de sus figuras que ya apuntan a la final que se jugará a fines de mayo.

