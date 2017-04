Zlatan Ibrahimovic sobre su lesión: "Rendirse no es una opción, volveré aún más fuerte"

Zlatan Ibrahimovic compartió una extensa carta vía Instagram y descartó un posible retiro anticipado.

Zlatan Ibrahimovic confirmó que no se retira del fútbol. Creditos : AP

Zlatan Ibrahimovic no se rinde. El delantero sueco sufrió una terrible lesión el jueves pasado durante un partido en la Europa League. Manchester United confirmó que se rompió los ligamentos de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por lo menos 6 meses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Barcelona: La reacción de Cristiano Ronaldo cuando Lionel Messi anotó el gol del triunfo [VIDEO]

Fuertes rumores indicaron que el exdelantero del PSG colgaría los chimpunes, pues a los 35 años tendría que entrenar bastante para recuperarse. Sin embargo, el popular Ibra confirmó a través de Instagram que no se retirará del fútbol y que trabajará muy duro para regresar a la élite del fútbol.

"Primero que todo, gracias por todo el apoyo y el amor. No es noticia que me lesioné y que estaré fuera por un tiempo. Superaré esto como todo lo demás y volveré incluso más fuerte", escribió Ibrahimovic en sus redes sociales.

NO TE LO PIERDAS: Flamengo: Revive los golazos de Paolo Guerrero ante Botafogo en el Torneo Carioca [VIDEO]

"Hasta ahora he jugado con una pierna por lo que no deberían haber problemas. Una cosa es segura: yo decido cuándo es tiempo de parar y nada más. Rendirse no es una opción. Nos veremos pronto", agregó el experimentado artillero.

First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon Una publicación compartida de IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 2:54 PDT

EL DATO

Zlatan Ibrahimovic es el máximo goleador de la historia de la selección sueca y del PSG de Francia.