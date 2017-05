Juventus puede levantar su primera copa de la temporada ante Lazio en la final de la Copa Italia. El elenco de Allegri tiene la mira puesta en el certamen para continuar con el objetivo de lograr el triplete.

VER Juventus vs. Lazio EN VIVO ONLINE DIRECTV DIRECTO: final Copa Italia [Guía de canales] Fuente : Líbero

Juventus tiene en la mira lograr un triplete esta temporada, por lo que la final de la Copa Italia no la descuida por nada. El conjunto de Allegri lucirá su mejor once ante Lazio y para que no te pierdas de ningún detalle, te pasamos la guía de canales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE, partido por Liga Santander

El equipo de Massimiliano Allegri viene de caer por 3-1 ante la Roma en ese mismo escenario y postergó sus celebraciones por el campeonato. Sin embargo, es el gran favorito para llevarse no solo la Serie A, sino también para hacerse con el título de la Copa de Italia.

Este partido estaba programado en un principio para el 2 de junio. Pero la clasificación de la Juventus a la final de la Champions League obligó a adelantar la fecha y ahora se jugará este 17. A pesar de caer en su último compromiso, el conjunto bianconero llega con el cartel de favorito.

HORARIOS

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua:1:00 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2:00 pm

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 3:00 pm

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 4:00 pm.

España, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra: 8:00 pm

CANALES

Perú y Latinoamérica: Líbero.pe / DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil

Italia: Rai 1

España: TDP

Inglaterra: Sky Sports

Estados Unidos: Gol TV USA

NO TE LO PIERDAS: Juventus vs. Lazio EN VIVO ONLINE, partido por la final de la Coppa d’Italia

ALINEACIONES PROBABLES

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Dani Alves, Dybala, Mandzukic e Higuaín.

Lazio: Adamonis, Vargic, Basta, Wallace, Crecco, Biglia, Lulic, Lombardi, Felipe Anderson, Immobile.