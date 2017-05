¿Raúl Ruidíaz se va al Cruz Azul? su representante responde

Agente de Raúl Ruidíaz se pronunció sobre el supuesto interés del Cruz Azul para la próxima temporada. Además dijo que está viendo la llegada de otro jugador al cuadro 'canario'.

En México se viene propalando la información sobre el traspaso de Raúl Ruidíaz al Cruz Azul, cuadro que no logra campeonar en la liga MX desde el año 1997. El agente del actual jugador del Monarcas Morelia, David Pezúa se pronunció al respecto en Ovación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rosángela Espinoza: Este sería el jugador de la selección peruana que sale con modelo [VIDEO]

David Pezúa aseguró que el único que puede negociar el pase de Raúl Ruidíaz es Monarcas, dueño de su pase hasta el 2020. "La verdad me parece increíble. No sabía de dónde podía salir eso, pero ya lo sé. Yo estudio un curso en un instituto y salí un momento para sacar un pasaje a México. Cuando regresé, unos compañeros, me dijeron que había ido a hacer y les dije que había sacado un pasaje. Al toque me dijeron que seguro era para cerrar con Cruz Azul, y yo me reí, porque no tenía que dar mayores explicaciones. Ellos de inmediato, sin malicia estoy seguro, han seguro mandado mensaje a algunos periodistas a los que conocen y de allí parte todo. Esos periodistas tienen un círculo de gente a su alrededor que ha reproducido la supuesta 'noticia'", explicó Pezúa.

Posteriormente, el agente dijo. "Lo único cierto es que voy a viajar a México, pero me voy a reunir con la gente de Monarcas por otro tema, no por Ruidíaz porque estoy viendo el tema de otro jugador. ¿Cómo se les ocurre que voy a cerrar con Cruz Azul, si el jugador ya es de Monarcas? Son ellos los que tendrían que transferirlo y yo solo ahí tendría que ver sueldo del jugador, ya nada más. No se olviden que el futbolista le pertenece ahora a Monarcas".

Finalmente, David Pezúa sostuvo que. "La verdad me da risa cómo ha surgido este malentendido. Pero no hay nada, yo ni conozco al señor Hurtado con el que dicen que he hablado y que es de Cruz Azul, todo ha sido una suposición que parte de un nal dato".

NO TE LO PIERDAS: José Mourinho y la vez que casi bota a Costinha antes de ganar la Champions League con el Porto

EL DATO

Raúl Ruidíaz tiene marcado 20 goles con la camiseta del Monarcas Morelia.