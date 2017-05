Coreano se burló de Maradona tras vencer a Argentina en el Sub 20 [VIDEO]

Diego Maradona recibió de su propia medicina luego de que el jugador coreano imitara su gesto luego de anotarle a Argentina que está a punto de quedar eliminado del Mundial Sub 20.

No se debe cantar victoria antes de tiempo y nunca debes subestimar al rival que tienes en frente. Corea del Sur dio al batacazo al derrotar 2-0 a Argentina, resultado que deja a los sudamericanos al borde del abismo en el Mundial Sub 20. Pero esto no fue todo, Paik Seung-Ho celebró el segundo gol coreano emulando el gesto de que hizo Diego Maradona en el sorteo de grupos.

Seung-Ho ejecutó el tanto a través de la vía de los doce pasos con un remate potente que dejó sin posibilidades al meta argentino Franco Petroli para después festejar su gol ante la cámara de la transmisión y, asimismo, burlarse de la acción mencionado de Diego Maradona quien había minimizado al poder ofensivo de Corea del Sur.

No es la primera vez que a Diego Maradona le pasan este tipo de situaciones. Antes del mundial de Sudáfrica 2010, el "Pelusa" había desconocido al futbolista alemán Thomas Müller en una conferencia de prensa. "No sabía que era un jugador", dijo por ese entonces.

Ya en el desarrollo del mundial, Thomas Müller se convirtió en uno de los jugadores más importantes del torneo y le anotó un gol a la Argentina que era dirigida por Diego Maradona en la goleada (4-0) del cuadro germano.

Ahora, en el mundial Sub-20, Argentina necesita un milagro para poder clasificarse -como mejor tercero- a la fase de octavos de final de la competencia que se desarrolla en Corea del Sur.