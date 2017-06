Real Madrid: el insólito cambio de look de Cristiano tras ganar la Champions League

Cristiano Ronaldo se metió un radical cambio de look para celebrar la 'duodécima' del Real Madrid además el terminar como goleador de la Champions. ¡Pero qué peinadito!

Fuente : difusión

Fue la gran figura ayer en la final de Cardiff y como ya nos tiene acostumbrados Cristiano Ronaldo, no solo brilla en los campos de juego, sino también por sus llamativos cambios de look. El astro portugués quien para muchos será el próximo Balón de Oro, alzó la 'Orejona' con el Real Madrid luego de vencer 4-1 a la Juventus y tras la coronación se realizó un radical cambio de look.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid: Rio Ferdinand acusó de "tramposo" a Sergio Ramos por la acción a Juan Cuadrado

CR7 apareció a las celebraciones de la 'duodécima' del Real Madrid con la cabeza rapada, la estrella del Madrid apenas se dejó algo de cabello en la parte superior. Y es que ser la gran figura de la Champions League con su último doblete en la final, le permiten realizarse lo que le plazca a Cristiano. De esta manera celebró el haber superado a Lionel Messi (11 goles) como el goleador de la Champions con 12 "dianas".

NO TE LO PIERDAS: James Rodríguez y el tremendo desaire a Zinedine Zidane [VIDEO]

Por si fuera poco, el 'Comandante' se coronó por sexta vez en su carrera como máximo goleador de la Liga de Campeones, anteriormente lo consiguió en el 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 superando también a la 'Pulga' que se logro tal hazaña en 5 oportunidades. Además con el "doblete" de ayer sumó 105 goles en y se consagra como el máximo artillero en la historia de la Champions. ¡Crack!

Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 9:15 PDT