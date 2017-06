Antoine Griezmann, quien no jugó ante ingleses para evitar desgaste, le pidió disculpas a los hinchas del Atlético por rumores previos a su renovación.

Antoine Griezmann: ¿Por qué el francés pidió perdón a los hinchas del Atlético de Madrid?

El “principito” no salió del libro. Antoine Griezmann, quien era el llamado a inflar las redes del Stade de Francia, miró todo el partido desde el banco de suplentes. En Francia indican que el atacante del Atlético Madrid le solicitó a Deschamps no jugar para no acaparar más portadas.

Con 26 abriles, Griezmann se ha convertido en el hombre más deseado del “Viejo Continente”. Sin embargo, el “galo”, que marcó 26 dianas en 53 cotejos con el Atlético, le puso punto final a todos los rumores que lo vinculaban con el Barcelona.

Según señala “Le Parisien”, el ariete le pidió un respiro al entrenador de su selección para no ser el centro de atención. No obstante, Griezmann envió un mensaje conmovedor a la hinchada “colchonera” tras anunciar su renovación. Seguirá en Madrid hasta el 2022.

“Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal cuando me referí sobre el ‘Atleti’. Estoy muy feliz de vivir una temporada más con todos ustedes”, expresó el “7” del cuadro rojiblanco.

EL DATO

Las eliminatorias europeas vuelven el jueves 31 de agosto con la fecha 7 y la jornada 8 empezará el domingo 3 de setiembre. Restan cuatro fechas para conocer a los clasificados y quiénes van al repechaje.