Cristiano Ronaldo, según su círculo más cercano, "está muy triste y molesto"

Ante los problemas legales con el fisco, Cristiano Ronaldo analizaría partir de España pues siente que le están jugando mal. El astro portugués estaría "triste y muy molesto". ¿Se acabó la historia de Cristiano en España?

Fuente : difusión

Bomba. Cristiano Ronaldo está "triste y muy molesto" según indicó una fuente cercana a la BBC. El portugués estaría decepcionado debido a que se le acusa de defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española por lo que estaría buscando la salida del Real Madrid. Las recientes declaraciones del entorno cercano del astro portugués alimentarían los rumores de un adiós del delantero a España.

"Él siente que es honesto, que no hizo nada mal y no entiende lo que está sucediendo. Está muy triste y muy molesto", indicó esta persona, quien es alguien cercano a CR7, para el medio de comunicación. Como se sabe, a Cristiano Ronaldo se le viene investigando ya que habría incurrido en cuatro delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público señala que estos se habrían cometido entre 2011 y 2014 y suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.

Además la Fiscalía señala que CR7 se ha aprovechado de una 'sociedad' creada en el 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone una evasión 'consciente' de sus obligaciones fiscales en España. Ante esto, a la estrella del Real Madrid y Selección de Portugal se le podría venir la noche pues el delito se castiga con una pena mayor a los dos años de prisión, que es el mínimo para libertad condicional.

Cristiano, con 32 años tiene contrato con los 'merengues' hasta el 2021, no obstante no se descarta la posibilidad de que pruebe suerte en otras ligas debido al problema con el fisco. El goleador histórico del Real Madrid podría volver al Manchester United o probar suerte en el PSG e incluso se habla de que podría llegar a la Superliga de China donde terminaría su carrera. En los próximos día cualquier cosa puede pasar, lo cierto es que Cristiano no la pasa nada bien.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo ganó el doblete Liga-Champions en la última temporada anotando entre ambos torneos un total de 37 goles.