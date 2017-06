Florentino Pérez sobre la supuesta salida de Cristiano Ronaldo: "No he hablado con él todavía"

El presidente del Real Madrid dio a conocer su postura sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo y aseguró que no han recibido oferta por ninguno de sus jugadores.

Florentino Pérez habló sobre Cristiano Ronaldo. Creditos : Agencias

Cristiano Ronaldo no solamente es el futbolista del momento. También es el objetivo de las cámaras luego de que un diario portugués sacara a la luz su decisión de salir del Real Madrid. El presidente del club, Florentino Pérez, se presentó en una radio local y se pronunció sobre este caso.

El mandamás 'Merengue' reconoció que se enteró de dicha bomba gracias a los periódicos, pero que hasta el momento no se ha contactado con Ronaldo. De igual manera, afirmó que no hablará con el astro 'Luso' debido a su participación en la Copa Confederaciones 2017.

Asimismo, reveló que en ningún momento ni su agente ni el mismo Cristiano le han pedido hacerse cargo de los líos con la Hacienda o pagar la multa. Además, dijo que nadie del PSG ha preguntado por CR7; así como por James Rodríguez o Álvaro Morata.

"Conozco a Cristiano, es un buen tío como profesional y como persona. Todo esto es muy extraño y en los próximos días hablaré con él. Tengo que hacer una defensa a ultranza como jugador y como persona", manifestó Florentino Pérez.

POSICIÓN FIRME

"En cuanto al tema fiscal, no lo conozco bien. Lo que sí le digo es que todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales. No tengo dudas con Cristiano, lo defenderé como futbolista y como persona. Lo que sí me han dicho es que tiene la misma estructura societaria que la que tenía en Inglaterra. Allí no tuvo ningún problema", agregó.

El pdte. madrileño respaldó a Cristiano Ronaldo: "No está enfadado por quién paga la multa. Hace una gran labor social y es importante que todos los que estamos aquí. Siempre ha tenido la voluntad de cumplir. Hicimos una nota pública para mostrar nuestra posición. Lo que no se puede hablar es de delincuente, eso sí que me molesta, me ha hecho daño".

"Jorge Mendes me dijo que Cristiano está enfadado por cómo le habían tratado los medios. El Real Madrid no tiene nada que ver. El tiene asumido que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. Hay que buscar siempre una solución para todo. Cristiano no ha tenido voluntad de engañar ni de ocultar nada. Cada uno que pague lo que corresponda", reconoció Pérez.

EL DATO

Florentino Pérez inició hoy lunes su quinto mandato como presidente del Real Madrid.