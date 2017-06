Fichajes Manchester United: Anderson Talisca, el futbolista que tiene enamorado a Mourinho, ya tiene un acuerdo de palabra

Según prensa turca, el brasileño ya tiene un acuerdo de palabra con el Manchester United luego de ser un pedido expreso de José Mourinho.

Anderson Talisca, posible fichaje del Manchester United. Creditos : Internet

Se habla mucho de Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata y James Rodríguez, pero el próximo fichaje del Manchester United puede ser... Anderson Talisca, un volante brasileño de 23 años que la rompió la temporada pasada con el Besiktas y que aseguró que José Mourinho está "enamorado" de su juego.

"He completado una muy buena temporada, y Mourinho siente un amor real por mí. No miento. No puedo hablar ahora del United, porque no es un tema que me afecte sólo a mí. Mis representantes están trabajando en ello a día de hoy, y en los próximos días tendremos noticias", aseguró el aún jugador del Benfica a Globoesporte.

Anderson Talisca fue cedido a préstamo por el Benfica al Besiktas hasta mediados de 2018 con una opción de compra de 22,6 millones de euros, la misma que el club turco no se ha apresurado en pagar y que sí está dispuesto a desembolsar el Manchester United para que llegue a Old Trafford.

"Es un sueño, algo que todo jugador quiere vivir", manifestó Anderson Talisca sobre una posible llegada al Manchester United luego de vivir su mejor temporada a nivel de números: 17 goles y 6 asistencias en 33 partidos con el Besiktas.

EL DATO:

Anderson Talisca fue comparado con Rivaldo por la dirección deportiva del Benfica cuando llegara en 2014.