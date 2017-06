Paolo Guerrero::¿Hasta cuándo se queda el ‘Depredador’ en el Flamengo?

Paolo Guerrero habló sobre su continuidad en el Flamengo, equipo con el que es figura en el Brasileirao. El ‘Depredador’ no hace más que despertar pasiones en el elenco nacional.

Paolo Guerrero despierta pasiones en el fútbol de Brasil y hace que más de uno se pregunte si continuará por mucho más tiempo en el Flamengo. El mismo jugador, en una entrevista, aclaró el tema y dónde desea jugar próximamente.

‘Lance’ le hizo la pregunta a Paolo Guerrero si algún integrante de la actual directiva del Flamengo le ha hecho llegar alguna propuesta para renovar, y así se manifestó el goleador.

“No he hablado con nadie ahora, tampoco lo he hecho con mi empresario. No tengo que hablar de cosas, porque no es momento. Prefiero estar enfocado y concentrado en el trabajo, pensando en el campo. Ya en su momento se verá. A su tiempo hablaré. Por ahora solo pienso en el partido del domingo ante Sao Paulo”, dijo.

Sin embargo, lo que sí está claro para Paolo Guerrero es que el Flamengo no será su último club, ya que en la conversación con el medio indicó que le gustaría regresar a Perú para culminar su carrera.

Recordemos que en más de una oportunidad ha manifestado que sus últimos meses en el fútbol serían en Alianza Lima club del que emigró muy joven para enrolarse al Bayern Múnich.