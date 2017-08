Universitario: Gino Guerrero no será refuerzo 'merengue' para el Torneo Clausura

Gino Guerrero confesó que tuvo toda la intención de llegar a Universitario, pero por un tema de contrato con UTC seguirá en Cajamarca.

Gino Guerrero era la gran obsesión de Universitario y ayer se dialogó hasta tarde con gente de UTC, pero no se concretó nada con su pase y al final deberá cumplir su contrato y quedarse en Cajamarca hasta fin de año.

El jugador quería llegar a Universitario y cumplir con una de sus metas para empezar a entrenar en Campo Mar, pero los cajamarquinos no quisieron soltarlo. Universitario esperó hasta hoy un avance con el jugador, pero la negativa fue grande.

Gino Guerrero aclaró que la conversación siempre estuvo pendiente, pero desligarse fue lo más complicado. "Los dirigentes de la 'U' conversaron conmigo tocándome el tema que querían ver si llegaba al equipo para el Clausura pero se complicó y este año es imposible", declaró en RPP.

Por último aclaró que ya volteó la página y solo espera el partido ante Juan Auirhc para conseguir el título del Torneo Clausura. "Hablaron con los dirigentes de UTC y creo que hubo la negativa. Aparte por el tema económico no se pusieron de acuerdo y no me han informado nada. Ya el viernes tengo el partido contra Juan Aurich y tengo que jugarlo".

EL DATO

Gino Guerrero perteneció durante tres año en Alianza Lima.