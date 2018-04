Selección peruana: Germán Leguía sobre Cristian Benavente "Es lo mismo que Cubillas en el 82, no tenía sitio"

Cristian Benavente todavía espera tener un lugar en la selección peruana y el ex futbolista Germán Leguía opinó sobre la situación particular que vive.

La novela de Cristian Benavente no tendrá fin hasta que se conozca la lista definitiva de los jugadores que irán a Rusia 2018. Germán Leguía, ex futbolista de la selección peruana otorgó alguna opiniones con la controversia.

El también ex dirigente de Universitario de Deportes ve similitud de lo que vive Benavente en el equipo de Ricardo Gareca como el de aquel Mundial de España 82 con Teófilo Cubillas.

"Yo leo y veo que si Benavente va o no va, hacemos una novela por un jugador, pobre chico que lo presionan una barbaridad. Ya Ricardo tomará la decisión, creo que nadie podrá cuestionarle la lista. No creo que haya argolla, es lo mismo que Cubillas en el 82, no tenía sitio y al incluirlo pasó lo que yo canté, hubo una separación, rompió ese grupo. No hay argolla, sino un grupo armado", declaró a Entre Bolas de Radio Ovación.

Por último se refirió a la actualidad que vive Universitario en el torneo local. "La imagen de Universitario, es la imagen del fútbol peruano, si no fuera por la televisión nadie hace nada, es increíble que esté así, hicieron ese estadio y comenzó la maldición de la 'U'.

EL DATO

Cristian Benavente o Andy Polo es una de las dudas que se tiene en la lista final de 23 jugadores.