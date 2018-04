Sporting Cristal: Emanuel Herrera mostró su deseo de jugar por la selección peruana

Emanuel Herrera se encuentra en buen momento con Sporting Cristal tras su último triplete contra Alianza Lima.

Emanuel Herrera suma 12 goles en el Torneo de Verano. Fuente : Líbero

Emanuel Herrera es uno de los delanteros extranjeros de mayor rendimiento que tiene el Torneo de Verano. Con Sporting Cristal suma 12 goles en ocho partidos y es posible que sea uno de los goleadores del Descentralizado. El argentino se refirió a su buen momento en RPP y mostró su deseo de jugar por la selección peruana.

Herrera, nacido en el año 1987 en Fighiera, Provincia de Santa Fe, Argentina, está próximo a cumplir 31 años. El delantero aseguró que sueña jugar por una selección.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sporting Cristal: Emanuel Herrera tiene más goles que todo Alianza Lima en el Torneo de Verano

"Sí me nacionalizaría si me lo piden, sería un sueño jugar para una selección. En mi país sería imposible con todos los futbolistas que hay en mi puesto, pero sería un sueño hermoso y me gustaría jugar por la Selección Peruana", señaló Herrera en el programa 'Futbol como cancha' de RPP.

Luego, el jugador de Sporting Cristal, aseguró no dudaría ante una posible nacionalización. "También hay que ver la parte reglamentaria, no sé cómo es ese tema pero diría que sí a ojos cerrados. Sería un sueño hermoso, no lo dudaría", sostuvo el goleador 'celeste'.

NO TE LO PIERDAS: Josepmir Ballón saca pecho por triunfo de Sporting Cristal: "No tenemos techo"

Como se sabe, para nacionalizar un jugador tiene que pasar dos años en la liga local. A esto se suma tres años más para que puede jugar las Eliminatorias según reglamento FIFA. ¿Puede jugar Emanuel Herrera?, claro que si.

EL DATO

Emanuel Herrera llegó a jugar en Francia por el Montpellier el 2013. Arribó al Perú el 2017 para jugar por Melgar FBC.