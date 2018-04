Sporting Cristal: ¿Emanuel Herrera puede jugar con la selección peruana?

Herrera afirma que le gustaría jugar por Perú, “su lugar en el mundo”.

A poco más de tres meses de su llegada, Emanuel Herrera, máximo goleador del Torneo de Verano con 12 goles en 8 partidos, se refirió al gran momento que vive en Sporting Cristal y su deseo por quedarse en Perú, al que llama “su lugar en el mundo”.

“Tengo contrato con Cristal por tres años y en este momento no pienso en irme a otro lado, quiero disfrutar este presente. Se podría decir que encontré mi lugar en el mundo. Si me proponen la nacionalidad, no lo pensaría dos veces”, sostuvo el “Tanque”, que en uno de sus goles a Alianza, celebró el nacimiento de su hijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sporting Cristal: Emanuel Herrera mostró su deseo de jugar por la selección peruana

Aunque es una posibilidad remota, tampoco negó su deseo de jugar por La Blanquirroja. “La gente es muy buena y me han tradado bárbaro. Sería un sueño hermoso jugar por Perú”, puntualizó.