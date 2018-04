Reimond Manco sobre la selección peruana: "Si me toca estar, estaré ahí"

Reimond Manco habló sobre querer volver a la selección peruana y también recordó momentos de 'Los Jotitas'.

Reimond Manco es consciente de lo que hizo mal. Foto: Difusión

Reimond Manco, volante ofensivo de Unión Comercio, habló con un periodista nacional de América Televisión. Le confesó varias cosas que nadie sabía de él y dejó en claro que quiere volver a la selección peruana.

"Me dio mucha emoción la clasificación al Mundial, pero también un poco de tristeza por no poder estar ahí. Son consecuencias que uno tiene que pagar, y ahora estoy preparándome para cualquier cosa. Si me toca estar ahí, estaré ahí", confiesa Reimond sobre la posibilidad de volver a ser llamado.

Reimond Manco jugó un partido con el PSV en la Champions League. Fue en la temporada 2008/09. Estuvo en la banca de suplentes hasta que ingresó a falta de diez minutos. El encuentro fue ante el Liverpool inglés.

"En ese entonces yo tenía 18 años. En el Liverpool jugaban Luis Suárez, Steven Gerrard, Javier Mascherano. Lo dirigía Rafa Benítez... Yo pensé que estaba jugando PlayStation", dijo entre risas el volante nacional.

No se olvidó del momento de la clasificación al Mundial Sub 17 con 'Los Jotitas': "La imagen que todos recordaremos será ese momento en el partido contra Argentina que vamos todos a celebrar la clasificación al Mundial"