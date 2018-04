Rusia 2018: La esposa de Reimond Manco pidió a Ricardo Gareca que lo lleve [VIDEO]

Reimond Manco está hoy seguramente en su mejor momento, el volante de Unión Comercio no solo brinda buenos partidos. Sino que recibe el apoyo sin fín de su familia.

Cuando uno se pregunta por la vida de Reimond Manco hoy, puede darse cuenta que vive alejado de absolutamente todos los ruidos que genera un equipo grande. Viéndose en la comodidad de un Unión Comercio que siempre lo trató bien. Desde su vuelta al equipo, luego de un paso infructuoso en Alianza Lima, solo supo cosechar buenos rendimientos. Voceado muchas veces para tentar una convocatoria en la Selección Peruana, cosa que no se dio. Pero existe una persona que siempre lo tiene presente y aboga por él. Su esposa.



Por eso no tuvo ningún reparo en declarar en favor de ‘El Rei’, brindándole todo el apoyo y confianza para que se siga esforzando. Siendo el punto más claro cuando se refirió al máximo entrenador de nuestro Fútbol Peruano en una entrevista para El Trome, como es Ricardo Gareca.

"No lo digo yo, lo dicen todos: su juego no lo tiene nadie en el Perú".

Es una mención que seguramente atraerá varias miradas y puntos de vista. Debido a que normalmente el apellido Manco traía algunos anticuerpos. Pero parece que hoy es un poco distinto, sabe que se juega los boletos a la élite del Mundo. Pues como también mencionó su pareja, cuando anduvo por la Liga de Venezuela no la pasó muy bien, el fútbol no está ajeno a la situación del país.

"La bebé estaba pequeña y, pese a que pagaban, no se conseguía pañales ni leche".

Todo lo anterior lo tiene claro Reimond Manco, por eso está declarando con sensatez. Ya maduró según dice y no tiene por qué dar tantas explicaciones.

"No soy cura ni mi señora es monja. Salimos, hemos ido a un par de conciertos, pero me habla: ‘Hay que ir a ver a los bebés’, y nos vamos".

"Quiero formarlos para la vida y que no cometan los mismos errores que yo".



Cerrando con un mensaje que termina siendo algo real, hallando un pequeño agujero para poder meterse con todo. La selección es parte sus pensamientos.

"Es un hermoso anhelo, también soy consciente de que es un grupo ya formado, pero antes del Mundial pueden pasar muchas cosas y hay que estar listos", sentenció.