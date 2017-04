Universitario: Mauro Cantoro dijo esto sobre su paso por la 'U' "Me dolió que digan que no me iba por plata"

Mauro Cantoro busca seguir aprendiendo en su etapa como entrenador con la intención de volver a dirigir, aunque se sintió incomodo cuando lo acusaron de no dejar el club por dinero.

Mauro Cantoro siempre seguirá en la retina de los más hinchas de Universitario por lo que hizo como jugador, pero como entrenador se llevó un mal recuerdo tras los malos resultados en la era de Roberto Chale.

El 'toro' quien fue uno de los goleadores de Universitario en los 90' sabe que su condición siempre será de aportar al cuadro el cual es hincha en Perú y espera seguir aprendiendo para algún día volver a entrenar.

"Soy un agradecido a la gente que me llevó, no por lo económico, escuché en la radio que no renunciaba por la plata, eso me dolió bastante porque no es verdad. Aprendí mucho de Roberto (Chale), Paolo (Maldonado) y el 'Puma'. Todo lo que tengo lo hice jugando al fútbol, todavía no como entrenador; fue mi primera experiencia, pero hay formas de hablar, no decir que vino con una mano atrás y otra adelante a la 'U'", declaró en Radio Ovación.

Asimismo indicó que nunca vieron al Torneo de Verano como una prueba para el Apertura ya que siempre lo consideraron importante. "Si no fuera importante seguiríamos en el comando técnico de la 'U', nos cambiaron porque no ganábamos. Semana a semana se tiene que demostrar por qué uno juega. Es probable que el equipo tuvo un desgaste con el cuerpo técnico, después de ganarle a Capiatá vino la debacle, el pensar que ya estaba cerrado, pecamos en exceso de confianza".

EL DATO

Mauro Cantoro jugó en Pacífico en su última etapa de carrera deportiva.