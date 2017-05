Sporting Cristal: Renzo Garcés dijo esto tras molestia de 'Chemo' del Solar "Me parece que esa no era la reacción adecuada"

Renzo Garcés explicó la fuertes expresiones de Chemo del Solar en el final del partido y explicó que son cosas del oficio, es entendible lo que hizo su entrenador.

Sporting Cristal no pudo sostener su ventaja de dos goles ante Ayacucho FC en condición de visita, pero una de las acciones que más llamó la atención fue la forma como 'Chemo' del Solar recriminó a Renzo Garcés.

El ex jugador de San Martín no tuvo un buen partido, pero al finalizar el encuentro el entrenador ingresó al campo y le dijo del todo al joven defensor por su pobre actuación ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Cuando 'Chemo' me recriminó me pasaron varias cosas por la cabeza, pero Dios me ha dado la paciencia suficiente como para no decir nada e ir de frente al camerino. Soy alguien que confía mucho en Dios, creo que estas cosas son pruebas que me fortalecen y me ayudarán mucho en lo personal para estar preparado en diferentes circunstancias", declaró en Radio Ovación.

Asimismo justificó la actuación de su entrenador y entendió que no tuvo un buen partido. "Son cosas del oficio, es entendible lo que hizo 'Chemo' por la calentura del partido. No entré como debí hacerlo pero igual me parece que esa no era la reacción adecuada, ni bien entré al camerino me pidió disculpas y las cosas están bien".

EL DATO

Renzo Garcés fue recomendado por 'Chemo' del Solar para llegar a Sporting Cristal ya que lo dirigió en San Martín.