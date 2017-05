Alianza Lima: Gustavo Zevallos informó que jugadores jóvenes solo serán vendidos luego de dos años

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos dio une extensa entrevista donde abordó varios temas del club victoriano en el programa los 'Renegrones' que se emite desde Facebook.

Fuente : Líbero

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima analizó la campaña que viene logrando el club. Además habló de cuántos refuerzos llegarán al club a mediados de año y del plan de proyección que tiene con los juveniles del club.

Primero, el gerente de Alianza Lima habló de la llegada del técnico Pablo Bengoechea. "Antes de sentarnos a hablar con Bengoechea para contratarlo, ya teníamos el 25 por ciento del plantel armado, dado que no podíamos demorarnos por el poder económico que teníamos, el resto fue conversado con él. Más allá de ello, se priorizó que a los jóvenes se les haga un contrato mínimo de 2 o 3 años porque se quiere sostener esa política en el club; además, no se venderá a ningún jugador si no tiene mínimo dos años jugando en el primer equipo", explicó.

Sobre la forma como se armó el plantel para la temporada 2017, Zevallos dijo. "No voy a negar que estuvimos conversando con varios jugadores pero, por temas netamente económicos, no pudieron llegar a Alianza. En el caso del delantero, teníamos que cubrirlo con un nacional ya que no podíamos contratar a los extranjeros que teníamos en carpeta, por ello se optó por Aurelio Gonzalo Vigil, quien, si bien no era titular en Melgar, no deja de ser un jugador interesante. También se le dio oportunidad para que el chico Carrillo integre el primer equipo".

Respecto al polémico fichaje de Adan Ozeri, dijo. "la gente pensó que lo de Ozeri fue un negocio del club o mio. Viajé a Argentina a ver la reserva de Racing y Banfield, estuve tres días y nos interesamos en Ozeri y un chico colombiano y al final terminamos en traer al primero de los nombrados, porque la idea era que se refuerce la reserva, aunque lamentablemente se tuvo que ir por la reducción en el cupo de extranjeros. Para mí no estaba mal traer un extranjero para la reserva, me da pena porque el chico nunca pudo jugar y fue juzgado sin que lo vieran. Él era titular en la reserva de Banfield".

Gustavo Zevallos reveló que Juan José Jayo Legario se irá a capacitar al club Paranaense donde dirige Paulo Autuori. "En el 2015 tuvimos la idea de incorporar a Jayo. Y es que pensábamos que era importante tener un asistente de campo formado del club y referente, pero igual a fin de año será evaluado como todos. Lo primero que queremos con Jayo es que salga al extranjero. Por lo pronto, tenemos contacto y amistad con entrenadores que han trabajado en Alianza como Paulo Autori y estamos conversando para que en algún momento del año,Jayo vaya a trabajar con él en el Atlético Paranaense de Brasil".

El directivo de Alianza Lima también se animó hablar sobre el interés que tuvo el club en contratar a Jefferson Farfán. "nosotros nos sentamos a conversar con su representante Raúl Gonzales y tal vez Jefferson no estuvo informado. Pero, más allá de ello, pienso que Farfán aún está en condiciones de jugar en la alta competencia y en algún momento vendrá a Alianza. Jugadores como Claudio (Pizarro), Yordy, Paolo (Guerrero) siempre nos van a interesar. Con Claudio sí alguna vez hemos hablado con él y con su representante Carlos Delgado con quién me une una amistad, pero sé que el futuro de Pizarro está en Alemania".

RENOVACIONES

Zevallos se refirió al tema de renovaciones que tiene pendiente el club aliancista. "la idea es renovar a Miguel Araujo (termina vínculo en junio) y ya iniciamos conversaciones. Por lo demás, seguramente haremos incorporaciones en agosto y, en ese sentido, estamos haciendo seguimiento a jugadores locales y extranjeros. Definitivamente pensamos usar el quinto cupo de extranjero para agosto. De hecho que terminando el Apertura se hará la primera evaluación al plantel, tanto para los refuerzos como para ver qué se hace con algún jugador que no rindió. Todos sabemos que el fútbol se basa en rendimientos y en Alianza no es la excepción. La idea es prestar a alguno jóvenes y les cuento que Carlos Gómez, por ejemplo, va al Sport Victoria de Ica. Y es que hay chicos que necesitan jugar".

Finalmente, se refirió al frustrado pase de Iván Santillán. "él no llegó al club porque tenía una cláusula de salida altísima. Hablamos con Real Garcilaso y por el monto era imposible. Ahí es cuando fuimos por Cossio, quien no ha dado todo lo que se espera, pero es un chico joven y estamos conformes con él".

EL DATO

Alianza Lima perdió opciones de pelear por el Torneo de Verano. La última fecha la cierra con el finalista en Cajamarca, el UTC.