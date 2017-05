Mister Chip: "Claudio Pizarro ha conseguido que en Europa siempre se hable de Perú" [VIDEO]

El experto en datos y estadísticas Mister Chip destacó por todo lo alto al delantero peruano Claudio Pizarro.

El español Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como Mister Chip, es uno de los comentaristas deportivos y todo un experto en datos de fútbol más populares en las redes sociales Twitter y Facebook. Tamayo ofreció una divertida entrevista reciente al programa "Next Sport" para hablar sobre lo que piensa del fútbol peruano.

Durante el diálogo, Mister Chip reconoció el talento de Claudio Pizarro por haber dejado una gran huella en el fútbol alemán. Asimismo, asegura que 'El Bombardero de los Andes' fue clave para que Europa sepa más de otros futbolistas que tiene el Perú.

"A Claudio Pizarro se le atribuye mucho como jugador emblema de esta generación que ha tenido fracasos pero no creo que sea justo. La dimensión de Pizarro en Europa y lo que ha conseguido con el Bremen y el Bayern no se le puede discutir. Yo creo que lo que ha hecho Pizarro por Perú va más allá de una clasificación al Mundial. Cuando clasificas al Mundial consigues que el mundo hable de Perú por un mes, pero Pizarro ha conseguido que en Europa hablen de Perú durante años", dijo Mister Chip a "Next Sport".

También, Mister Chip habló sobre el problema que ha tenido Perú al no poder clasificar a una Copa del Mundo desde España 82.

"Perú no va al Mundial desde el 82, pero Perú no está en la situación de Bolivia y Venezuela, Venezuela en todo este tiempo ha tenido un jugador franquicia como ha sido Juan Arango y ahora a Rondón, en Bolivia salvo Marcelo Martins no tiene. En Perú hay una calidad tremenda y para nada puede estar metido en el mismo grupo que Bolivia y Venezuela pero desde el 82 está en ese grupo, es una cosa que me llama mucho la atención", finalizó.