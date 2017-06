Alianza Lima: Pablo Bengoechea asegura que plantel sigue golpeado por eliminación de la Sudamericana

Entrenador de Alianza Lima afirmó que pese al mal momento anímico, el equipo tiene confianza en ganar el clásico de este sábado en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura.

Fuente : Líbero

Alianza Lima tiene que reponerse. La eliminación de la Copa Sudamericana ha golpeado al equipo que buscará reponerse con un triunfo ante su eterno rival; Universitario de Deportes. El DT 'grone', Pablo Bengoechea afirmó que su plantel tiene que cambiar el 'chip' este sábado.

El entrenador de Alianza Lima, manifestó que tiene la obligación de ganar el clásico para seguir bien ubicados en la tabla del Apertura. "Al grupo todavía se le ve con mucha tristeza por la eliminación de la Copa Sudamericana, pero ellos también saben que tenemos que cambiar el 'chip' para seguir bien ubicados en este torneo y no dudo que llegaremos bien para el Clásico ante Universitario. Estamos haciendo todo lo posible para que esa tristeza se acabe lo antes posible", explicó Bengoechea.

Bengoechea mencionó que aún no tiene el equipo definido. "el equipo recién lo definiré esta tarde luego de preguntarle a mis jugadores de cómo se sienten. Por lo pronto, el departamento médico me aseguró que no hay ningún problema de lesionados. Vílchez, Quevedo y Fuentes están bien y podrían arrancar. ¿Si Godoy reemplazará a Araujo? Godoy ha venido siendo titular en casi todos los partidos y él va a jugar ante la 'U'", agregó.

Para Bengochea, la clave para ganar el clásico es creer en su potencial. "no podemos dejar de creer en nuestro potencial. Tenemos la esperanza que Alianza jugará con sus armas que tiene..., estamos muy confiados de hacer un buen Clásico".

Respecto a la actitud y entrega que tiene que mostrar el equipo en el Monumental, Bengoechea dijo. "siempre hay compromiso y el deseo de entregarlo todo, pero hay días en que salen bien las cosas y otros que no sucede lo mismo. Esperamos que este sábado el equipo sea intenso los 90 minutos y que no hayan distancias entre líneas. ¿Si Pacheco puede ser '9'? Es una opción, pero él no se siente muy cómodo jugando de '9' pero, si se presenta esa posibilidad, el futbolista tendrá que hacer el sacrificio"

EL DATO

Alianza Lima arrancó con el pie derecho en el Torneo Apertura. Logró superar por 2-0 al Real Garcilaso en Matute con goles de Rinaldo Cruzado y Luis Aguiar.