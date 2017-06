Academia Cantolao: Carlos Silvestri se mostró mortificado por actuación del arbitro Fernando Legario [VIDEO]

Árbitro Fernando Legario tuvo decisiones que terminaron por perjudicar al cuadro del Cantolao al cobrar dos penales que nunca existieron en la victoria de Municipal.

El cuadro de la Academia Contolao perdió ayer ante Deportivo Municipal por 2-0 por dos penales inexistentes que cobró el refería Fernando Legario. El entrenador del cuadro porteño, Carlos Silvestri se mostró mortificado por las decisiones arbitrales que terminaron perjudicando a su equipo en el torneo Apertura.

Carlos Silvestri fue claro en criticar al referí del partido. "Estoy un poco decepcionado. Somos una institución que intenta fomentar valores importantes, como el espíritu de equipo. Tratamos de darle al fútbol peruano un equipo consentido en muchas cosas y esto no ayuda, me siento muy fastidiado y desconsolado. Nos hemos sentido muy perjudicados y estamos dolidos. Nosotros venimos con un equipo que siempre intenta proponer y en dos jugadas nos vimos sorprendidos con dos penales que no fueron y, al final, con dos expulsiones. No sé qué le pasó a Fernando Legario", dijo a GolPerú.

Posteriormente, el Dt del cuadro 'Delfín' dijo. "Muni no nos superó en el trámite, no nos llegaron mucho aunque nosotros tampoco; fue un partido cerrado. Pero cuando estábamos en un buen momento, vino el primer penal y nos descompusimos un poquito. Luego reaccionamos pero nos dimos con el segundo penal", mencionó.

Finalmente agregó. "En el segundo tiempo, dentro del partido parejo, creo que fuimos superiores pero no tuvimos fortuna en la finalización de las jugadas. Por salud del deporte, hay que revisar esto. Somos personas íntegras y estas cosas desencantan. Vamos a seguir luchando, somos un equipo con mucha fortaleza y esto no nos va a tumbar. Sin embargo, hay que tener lectura de lo que ha ocurrido y, sobre todo, corregir", añadió.

Como se sabe, las imágenes del partido son claras. En el primer penal, a Paulo Albarracín nunca del tocó el balón en su mano. Y en la segunda pena máxima, antes de la falta de Giancarlo Carmona, se notó el claro fuera de juego del jugador del Municipal, Ítalo Regalado.

EL DATO

La Academia Cantolao tiene 3 puntos en tres fechas jugadas y ocupa el décimo segundo lugar del Torneo Apertura.