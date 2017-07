Daniel Osvaldo tendría una cuenta off shore en Panamá

La información surgió por el juicio de alimentos que afronta el exdelantero de la Selección de Italia. La cuenta oculta sería hasta de 12 millones de dólares.

Daniel Osvaldo se retiró del fútbol el año pasado y hoy es cantante de rock. Fuente : Agencias

Daniel Osvaldo fue un reconocido delantero en la Serie A, a tal punto que defendió a la Selección de Italia pese a que nació en Argentina. Retirado de la actividad, el artillero es noticia por, supuestamente, tener una cuenta oculta en Panamá a su nombre por 12 millones de dólares.

La investigación surgió a partir del juicio de alimentos que le sigue Nina Oertlinger, la madre de Gianluca, primer el hijo del delantero.

Los jueces todavía no determinan cuándo se creó la mencionada cuenta off shore, tampoco la fecha de los depositos y no se descarta pedir una citación a la expareja de Osvaldo, la actriz y cantante argentina Jimena Baron, como testigo del caso.

Osvaldo, hoy cantante de rock, es padre de cuatro hijos de tres madres distintas: Gianluca (12), fruto de su relación con Nina Oertlinger; Victoria (9) y María Helena (6), con Elena Braccini y Morrison (3), con Barón.

EL DATO

Osvaldo se retiró en 2016, a los 30 años. Su último equipo fue el Boca Juniors.