Jefferson Farfán rompió en llanto al recordar los sacrificios que hizo para jugar en el fútbol europeo [VIDEO]

Jefferson Farfán dio a conocer su lado sentimental y estalló en lágrimas cuando hizo un repaso de su infancia antes de debutar con Alianza Lima.

Jefferson Farfán rompió en llanto al recordar los sacrificios que hizo para jugar en el fútbol europeo. Creditos : Captura

Jefferson Farfán disfruta de sus vacaciones en Perú al lado de su familia y fue invitado a un programa de Latina, donde fue homenajeado por su trayectoria futbolística. El jugador de 32 años derramó varias lágrimas hablar de sus más grandes amores: Su madre y sus hijos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección peruana: niño burló seguridad en la Videna solo para conocer a sus ídolos [VIDEO]

El veloz delantero no olvida sus raíces y dio a conocer los sacrificios que hizo para llegar a ser un jugador profesional. Su debut con la camiseta de Alianza Lima fue un sueño cumplido; así como su llegada a la élite del fútbol donde disputó la Champions League con Schalke 04.

Los conductores de "¡Qué tal sorpresa!" repasaron los inicios del goleador del Lokomotiv de Moscú en el que sobresalió la presencia de su progenitora. Y es que Farfán contó las arduas horas de trabajo que hizo su mamá para que él pueda jugar al balompié.

"Muy pocas personas saben que mi mamá ha sido bailarina de música negra y trabajaba de madrugada, pero igual me acompañaba cuando tenía que jugar. Yo jugaba a las ocho de la mañana, a veces yo metía gol, iba a la tribuna a dedicárselo y la encontraba dormida del cansancio. Para mí eso era algo que me daba felicidad porque pese a trabajar duro en las madrugadas siempre estaba apoyándome", relató Farfán.

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima vs. FBC Melgar EN VIVO ONLINE vía GOLPERU por el Torneo Apertura 2017

"La amo con todas mis fuerzas, siempre se lo digo, ha sido padre y madre para mí, no tengo palabras para descifrar lo mucho que amo a mi mamá", agregó el deportista nacional.

"Son mis amores. Son las personas que por ellos doy la vida, todo el trabajo que he hecho durante toda mi carrera futbolística es por ellos. Los amo con todas mis fuerzas. Sin ellos no hubiera podido alcanzar lo que he alcanzado como futbolista", finalizó.

EL DATO

Jefferson Farfán es el cuarto goleador de la selección peruana con 22 goles.