Milett Figueroa se confesó hincha de este equipo del fútbol peruano para sorpresa de sus seguidores

La modelo Milett Figueroa contó que se hizo hincha de Universitario de Deportes gracias a su hermano y papá.

Milett Figueroa es una de las modelos más deseadas del Perú dio a conocer su hinchaje por Universitario de Deportes que incluso lo sigue siempre en sus resultados y sufre en cada partido que jueguen.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y un usuario le consultó de qué equipo era gracias a su familia. "Soy hincha crema. Universitario total. Mi hermano y mi papá son de la ‘U’".

Hace unos días incluso su novio Patricio Quiñones manifestó que quiso llevarla a ver un partido de Sport Boys que se encuentra en la segunda división y recibió un 'No' rotundo. "Me dijo que es hincha de la 'U' y no iría a ver otro equipo".

Cabe señalar que Milett se encuentra ahora participando en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Anteriormente se coronó como la ganadora del programa.

EL DATO

Milett Figueroa se hizo de la corona del Miss Supertalent of The World 2016, disputado el sábado 3 de diciembre del 2016 en Corea del Sur.