Rusia 2018: Ricardo Gareca y su sueño a futuro "Me gustaría dirigir en Europa"

Ricardo Gareca dio una amplia entrevista para AS donde recordó pasaje de la clasificación de Perú al Mundial y reveló algunos objetivos que tiene en mente a futuro. También se refirió de nuevo a Claudio Pizarro.

Ricardo Gareca es un entrenador de moda. Llevar a la selección peruana a un mundial luego de 36 años es algo que resaltan todos los medios a nivel mundial. Por ello, el prestigioso portal AS le hizo una entrevista para saber de manera profunda los secretos que llevaron al técnico argentino convencer al futbolista que sí podía llegar a Rusia luego tantos fracasos en las Eliminatorias.

En la extensa entrevista, Ricardo Gareca recordó la angustiosa clasificación de Perú al Mundial, su travesía en las Eliminatorias, de cuánto necesita a Paolo Guerrero en Rusia y de Claudio Pizarro.

Gareca también reveló que su sueño es dirigir en Europa, lugar de los entrenadores top a nivel mundial. A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Cómo vivió el hecho de llevar a Perú al Mundial?

Lo viví intensamente, con mucha alegría. Una alegría inmensa. Mucha emoción. Con una gran responsabilidad que tenemos ahora por delante. Ahora es un tiempo en el que tenemos que afrontar lo que venga con una gran responsabilidad. Le doy un valor muy importante a la clasificación para el Mundial. Fue muy sufrida, muy trabajada, de mucho sacrificio. Le doy un gran valor a lo conseguido por lo que costó lograrlo.

Los jugadores peruanos con los que hemos hablado dicen que usted les ha dado confianza, ¿es esa una de las claves de su éxito?

Lo más importante de todo es que nosotros tenemos el convencimiento de la capacidad del jugador peruano. Eso es lo que les hemos transmitido y lo que realmente pensamos. Cuando asumimos este reto no era para que nos vaya mal, sino para que nos vaya bien. Teníamos el convencimiento, cuando asumimos, de que el jugador peruano puede responder en cualquier situación.



¿En qué momento se dio cuenta que Perú podía clasificar al Mundial? ¿En la remontada contra Paraguay?

Sí… También antes jugamos contra Ecuador un partido muy difícil de local en el cual teníamos que ganar y lo hicimos. Se nos presentaron muchos inconvenientes. Avram tuvo que reemplazar a Rodríguez y se lesionó a los cinco minutos. Salió Araujo, otro joven, y respondió. Ahí nos dimos cuenta que los chicos empezaban a responder, que podíamos confiar en ellos… Eso sumado a otros encuentros tan importantes nos cargaron de seguridad.

¿Cómo ha vivido el ‘caso Guerrero’?

Lo he seguido igual que todo el mundo. Con mucha expectativa, confiando y creyendo en Paolo Guerrero. Confiando y creyendo también en mi equipo de trabajo. Paolo es un excelente profesional. Lo que pasa es que a veces suceden cosas que tienen que ver con la fatalidad y que es lo que le tocó vivir a Paolo Guerrero. A veces a uno le tocan vivir estas cosas. Desde el punto de vista personal, lo viví y lo sigo viviendo muy de cerca. Me puso muy contento, pese a que todavía sigue con una sanción, que pueda tener chances concretas de estar en el Mundial.

¿Estará en condiciones para llegar al Mundial?

Paolo tiene unas características que no tenemos en ningún jugador en la selección. Él está centrado en la preparación para estar en el Mundial. Nosotros estamos en comunicación constante con él. Está haciendo mucho para llegar de la mejor manera al Mundial.

¿Tiene algunos nombres seguros para el Mundial?

Sí… La seguridad radica en que tenemos un grupo importante, una base importante. A partir de ahí gira una posible lista definitiva.



¿Qué se le pasó por la cabeza cuando el árbitro señaló el final del partido ante Nueva Zelanda en Lima?

La sensación de un objetivo logrado. Agradecerles a mis padres, que ya nos lo tengo, a mi familia que estaba presente en la cancha. También a Juan Carlos Oblitas, por confiar en mi. Al presidente por todo el respaldo que nos dieron en este proceso. A todos los jugadores que tuve, ellos son parte imprescindible de este objetivo que logramos. Y, sobre todo, a mi equipo de trabajo. Es un equipo que me brinda confianza permanentemente.



Se habla mucho de Claudio Pizarro, ¿cree que puede llegar al Mundial?

Tiene posibilidades si mantiene una regularidad. Siempre le hemos seguido y lo seguimos haciendo. Llegado el momento dependerá de la situación y el nivel que él haya mostrado.

¿En algún momento ha recibido alguna propuesta del fútbol europeo?

No. No he recibido ninguna oferta, pero sí que me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos europeos pero, hasta la fecha, no se ha dado.