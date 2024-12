Chaskibet: gana 600 con 30 soles con estas jugadas en Copa Bicentenario y Copa América

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos que tendrán los cuartos de final de la Copa Bicentenario y la Copa América.

En la Copa Bicentenario hoy domingo 4 de julio tendremos acción en semifinales con dos partidos importantes: primero el Mannucci vs Atlético Grau (12 m.) y luego el Sporting Cristal vs. Unión Comercio (3p.m).

Tanto trujillanos como celestes son favoritos para llegar a la gran final de la Copa Bicentenario. Ambos clubes contarán con sus equipos principales y se enfrentarán ante lo de la Liga 2. Lo recomendable sería apostar a victorias de Mannucci y Cristal durante los 90 minutos.

Mañana lunes el plato principal será el Brasil vs Perú por la primera semifinal de la Copa América 2021. Si bien los brasileños tienen todas las chances de ganar por la calidad de sus futbolistas, la 'Bicolor' es un equipo de cuidado y que ya ha demostrado saber dar el 'golpe' en duelos decisivos.

Revisa las jugadas de Chaskibet.

COMBINADA 1

C. Mannucci vs. Atlético Grau (L) 1.89

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (L) 1.42

Brasil vs. Perú (L) 1.24

Sao Paulo vs. Bragantino (L) 2.37

Gremio vs. Atlético-GO (L) 1.70

Cuota: 13.41 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 134.08 soles.

COMBINADA 2

Flamengo vs. Fluminense (L) 1.65

C. Mannucci vs. Atlético Grau (+2.5 goles) 1.91

Brasil vs. Perú (+1.5 goles) 1.26

Sao Paulo vs. Bragantino (LE) 1.38

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (+2.5 goles) 1.78

Cuota: 9.75 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 195.08 soles.

COMBINADA 3

Brasil vs. Perú (EV) 3.60

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (L) 1.42

Sport Recife vs. Palmeiras (V) 1.78

Ceará vs. Juventude (LE) 1.21

C. Mannucci vs. Atlético Grau (L) 1.89

Cuota: 20.81 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 624.28 soles.