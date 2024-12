Los lesionados de Sporting Cristal que no jugarán la semifinal de la Copa Bicentenario

“Olivares su operación fue un éxito. Su tiempo de mejora se encarga el cuerpo médico. Sporting Cristal no presenta bajas para el duelo ante Unión Comercio. Hohberg no sabemos si llegaría todavía. Christofer Gonzales no estará por suspensión de amarillas. Hohberg ya hace trabajo de campo, pero no tiene recorrido de campo para que pueda hacer una buena performance. Es difícil que llegue”, señaló Roberto Mosquera en su última conferencia.