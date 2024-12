Chaskibet: Gana 600 con 50 soles con jugadas combinadas de la Eurocopa

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la Eurocopa 2021.

Hoy domingo 11 de julio tendremos una final de película. Italia e Inglaterra lucharán por el titulo de la Eurocopa 2021 a partir de las 2 de la tarde (hora peruana). Será un partido de poder a poder y con pronóstico reservado.

Eso sí, pese a que el duelo se disputará en Wembley, los italianos confían que harán historia y vencerán a los ingleses en Londres. Lorenzo Insigne y Harry Kane fueron confirmados como titulares en ambas selecciones.

COMBINADA 1

Italia vs Inglaterra (E) 2.95

Fortaleza vs. Corinthians (+1.5 goles) 1.46

Santa Rosa vs. Comerciantes Unidos (EV) 1.32

Flamengo vs. Chapecoense (L) 1.26

Carlos Stein vs. Pirata (L) 1.62

Cuota: 11.60 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 116.05 soles.

COMBINADA 2

Fortaleza vs. Corinthians (EV) 1.65

Carlos Stein vs. Pirata (+3 goles) 1.70

Italia vs Inglaterra (-2.5 goles) 1.46

Santa Rosa vs. Comerciantes Unidos (+2.5 goles) 1.49

Flamengo vs. Chapecoense (+2.5 goles) 1.61

Cuota: 9.82 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 196.48 soles.

COMBINADA 3

Italia vs Inglaterra (-2.5 goles) 1.46

Flamengo vs. Chapecoense ( L) 1.26

Santa Rosa vs. Comerciantes Unidos (LE) 1.53

Carlos Stein vs. Pirata (+2.75 goles) 1.55

Fortaleza vs. Corinthians (LE) 1.32

Cuota: 5.76 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 172.76 soles.