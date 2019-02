Rey Mysterio visitó por primera vez la tumba de Eddie Guerrero

Dos grandes amigos de la lucha libre se volvieron a juntar, aunque sea solo de forma simbólica. Se trata del gran Rey Mysrterio de la WWE, quien por primera vez visitó la tumba de Eddie Guerrero.

Pese a ser muy grandes amigos, esta fue la primera vez que el luchador de raíces mexicana visitó a Eddie tras su fatídica muerte en el 2005. La razón fue explicada por él mismo en su cuenta de redes sociales.

"Siempre tuve dificultades para visitar la tumba de Eddie por el dolor y recuerdos que me trae. El lunes pasado, después de 14 años tuve el coraje para visitarlo y tener un momento con él.", indicó el luchador en su cuenta de Instagram.

Mysterio siguió contando todo lo que sintió ese día, añadiendo que extraña mucho a quien fuera su compañero en la WWE.

"Después de mi conversación y conexión con él, me fui con una enorme sonrisa y me sentí en calma y paz. Eddie ha sido una gran inspiración no solo para mi, sino para muchos", finalizó.