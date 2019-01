WWE Smackdown: Daniel Bryan cambió el título clásico por uno orgánico

Daniel Bryan ha sido uno de los luchadores más queridos por el universo de la WWE en última década. Por eso fue complicado para la empresa convertirlo en villano, cambiar el personaje tenaz, y perseverante que buscaba un lugar en lucha libre y que alcanzó la cúspide cuando se consagró campeón mundial y de la empresa en Wrestlemania 30 tras de derrotar a Triple H y Batista al mismo tiempo.

Bryan sorprendió a todos al atacar con maldad a AJ Styles, arrebatándole el campeonato mundial de la WWE, luego de ello, luchador se presentó como el “nuevo Daniel Bryan”. dejando atrás al movimiento del positivismo (YES) y cambiando su personalidad al veganismo.

El nuevo Bryan se considera como “el campeón del planeta”, detesta la comida chatarra, cuida el medio ambiente, detesta el maltrato animal e insulta a la gente por estar matando a la gente.

Asimismo estuvo acompañado de Eric Rowan, para presentar el nuevo campeonato fabricado de materiales orgánicos reemplazando al cinturón de cuero después arrojarlo a la basura.

"Este título de WWE es un símbolo de excelencia, pero también de exceso, ya que una pobre vaca tuvo que morir para proveer el cuero", expresó Bryan en el programa de último martes 29 en Smackdown.

The "NEW" @WWEDanielBryan unveils the NEW #WWEChampionship made from sustainable, organic hemp! #SDLive pic.twitter.com/iczsHupiqr