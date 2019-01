Dolph Ziggler sobre la sorpresiva salida de Dean Ambrose: "No lo vi venir"

Dolph Ziggler, superestrella de WWE, fue entrevistado por Busted Open Radio. Durante la charla, el excampeón Mundial se expresó tras la salida de su compañero Dean Ambrose de La Federación.



"Pero no, no lo vi venir. Pensaba "este chico siempre está haciendo algo en WWE. Tiene un papel importante, le va bien, parece que los aficionados le quieren", así que no lo vi venir. A algunas personas les gusta seguir adelante y hacer otras cosas, lo entiendo", opinó sobre la salida de Ambrose.

Asimismo, manifestó: "A veces, es difícil saber qué se le pasa por la cabeza. Es un chico increíblemente agradable. Le encanta este negocio, le encanta el wrestling. Siempre hace lo suyo. Suele estar en su propio mundo. Soy amigo de su esposa, Renee Young, pero Dean y yo... Es decir, si tenemos un combate juntos. A lo mejor está intentando hacer lo suyo en otro sitio".

Según el portal, la razón principal de la salida de Ambrose es que se sentía inconforme con el manejo creativo. Así, por ejemplo, finalizado Royal Rumble 2019 , el exmiembro de The Shield tuvo una acalorada discusión con la directiva y con el propio Vince McMahon.

McMahon estuvo a punto despedir a Ambrose en el acto, sin embargo, los directivos de WWE convencieron al "Jefe" para que lo haga de manera protocolar.