¡Para no creerlo! Tenista español fue descalificado del Challenger Francia por tener un agujero en el short [VÍDEO]

Lo que sucedió en Francia quedará registrado en la historia del Tenis. El español Bernabé Zapata Miralles se enfrentaba al canadiense Steven Diez por la primera ronda del Challenger de Mouilleron Le Captif. El encuentro estaba transcurriendo de lo más normal, cuando el árbitro del duelo hace una advertencia.

Bernabé perdía 2-6 y 1-4 ante Steven, el árbitro le advierte al tenista español que necesita cambiar su vestimenta. Sorprendido por el pedido del juez, Zapata indica que no tiene otro y le pregunta repetidamente: ¿Por qué?; Diez no entiende lo que sucede y se acerca a conversar con el colegiado del duelo.

"Bernabé, necesitas cambiar tus shorts, tienes un agujero en los pantalones, no puedes jugar así”, fue la frase que mencionó el árbitro. Lo que sucedió después es una increíble discusión que derivó a la eliminación del tenista español de la competencia.

El tenista español de 22 años preguntó: Por qué la rotura resultaba un impedimento para continuar con el partido. El árbitro respondió le respondió: "¿Te parece razonable? Tienes un gran agujero en los pantalones". Bernabé, actual 232 en el ranking ATP, indicó que no tiene otros pantalones mientras revisaba su bolso y juez volvió insistir:"Llama al supervisor, por favor".

La discusión continuó, el español pedía continuar con la competencia, el árbitro repetía que no puede seguir jugando con el short roto. "Si no puedes cambiarte no puedes seguir jugando. ¿No hay nadie que te pueda prestar?”, repitió el árbitro.

Ante la negativa del español, el árbitro tomó una drástica sanción: "Ahora va a ser default si no puedes continuar. Si no tienes otros pantalones, como rompiste estos y no son aceptables, es default. Es default para el jugador por romper el código de vestimenta. Eso es todo, gracias"