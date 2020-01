Tokio 2020: Lolo Jones, la atleta que dice que llegará con desventaja por seguir virgen a los 37 años

Tokio 2020 | Lolo Jones es una atleta de Estados Unidos, que ha sido campeona mundial de los 60 metros con vallas, en Valencia (España) 2008 y en Doha (Catar) 2010. Además, ha participado en dos Juegos Olímpicos, Pekín 2008 y Londres 2012, alcanzando su mejor posición en Inglaterra, quedando en cuarto lugar. Sin embargo, esta deportista de élite ha obtenido notoriedad por unas recientes declaraciones.

Ella participó de una entrevista al programa “Cold as Balls”, del humorista Kevin Hart, en la cual indicó que permanecer virgen la pone en clara desventaja ante sus rivales para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el 2012, la atleta aseguró que había realizado un voto de castidad, el cual consiste en permanecer con la virginidad intacta hasta el matrimonio. Sin embargo, ahora revela que ese acto genera una desventaja.

“Tener relaciones sexuales realmente te ayuda como atleta, una atleta femenina. Es bueno para tus hormonas, así que estoy corriendo en desventaja”, declaró Lolo Jones.

The face of a sexually frustrated 37 year old virgin always comes out in my races 😂😂😭 tune in TONIGHT To watch my first pro hurdle race in years Watch me race @NBIndoorGP on 📺 NBCSN from 6pm - 8pm EST https://t.co/r0SvwMXlmt pic.twitter.com/hBRONBQY5S

La deportista también detalló que, a raíz de su confesión, su vida sentimental se acabó. “Hacerla pública (el voto de castidad) acabó con mis citas. Ni siquiera tuve una oportunidad”, señaló la campeona mundial -que se encuentra soltera actualmente-.

Además, Lolo Jones compartió momentos con Kobe Bryant, tuvo honor de pasar tiempo con la leyenda del básquet, en las Olimpiadas de Londres 2012. La atleta compartió en su Twitter una foto junto a él lamentando su partida y expresando su dolor. Recordemos que el ex basquetbolista falleció el día de ayer víctima de un accidente en helicóptero, causando una conmoción mundial.

I don’t even know what to say man. The words won’t do justice. I can only pray for the comfort of your friends and loved ones. I was honored to have you as a teammate. #teamusa 🇺🇸 #MambaForever #RIPMAMBA pic.twitter.com/6pMElfSUfl