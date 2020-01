Leao Butrón reveló haber conversado con los 'indisciplinados' de Alianza Lima

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, reveló haber conversado con los jugadores íntimos que se vieron involucrados en un hecho extrafutbolístico: refirió que les aconsejó el camino y los objetivos de la institución.

"Sí, he conversado. Hace 'poquito' no más (risas). Hemos conversado, pero nada de imponer. Queremos demostrarles lo que puede ganar si elige los momentos. Acá todo salimos, a mi no me gusta salir, pero cuando lo hago me divierto. Tomo mi cerveza y todo bien. Va a ver tiempo para todo. No se va a perder nada. No se va a acabar el mundo mañana. Por ese lado, vamos", declaró Butrón en Al Ángulo.

"Viendo el equipo que se ha formado, a veces nos decimos 'que buen equipo, ah, 'tenemos que campeonar'. Cortita, no más, porque hay equipos que se han reforzado bien. Sporting Cristal va a luchar, la 'U' y Melgar también. Tenemos que asumir responsabilidades, pero no puedes salir a hablar demasiado porque puede ser mal visto", agregó.

Alianza Lima | Leao Butrón indicó que cometieron errores en amistoso

Respecto a la caída ante Millonarios en la Noche Blanquiazul, Leao Butrón mencionó que cometieron el grosero error de dejar de presionar. "Lo dijo en el mediotiempo (del partido ante Millonarios) y lo dijo hoy día (el día de la entrevista, 26 de enero). Pablo es muy diplomático en las conferencias, pero te dice las cosas como son en el tú a tú. Es así de claro. Yo cuando salí, comentaba con el 'Canario' Aguiar y Rodríguez, es que Millonarios jugó bien, pero nosotros retrocedimos y no apretamos más".

Alianza Lima | Leao Butrón se refirió sobre Jean Deza

Leao Butrón reveló que las nuevas incorporaciones de Alianza Lima, como son los casos Jean Deza, Carlos Ascues y Alexi Gómez, se han dado cuenta de la importancia de la institución, así como de los objetivos que se han trazado.

"Ellos se han dado del cambio que han dado. El club (a donde han llegado), de las responsabilidades que hay, que hay tiempo para 'vacilarnos', pero la institución tiene objetivos muy claros. Lo que pasó hace una semana fue más 'escandalizado' que escándalo de por sí", aseveró.

"Lo hemos conversado, no es una infidencia. Eso pasó el sábado y el lunes en Cieneguilla conversamos. Nos reunimos solo jugadores. No fue una llamada de atención. Solo indicamos el camino, el objetivo [...] "Deza es impresionante. Yo lo veo arrancar, qué bestia. Tiene el ritmo de un equipo europeo. Por eso ha estado en Francia", detalló.

Finalmente reveló que Alberto Rodríguez se encuentra entrenando sin mayor problema. "Desde que llegó Alberto ha entrenado muy bien. Lógicamente lo va llevar (refiriéndose a las decisiones de Pablo Bengoechea). Él y Carlos Zambrano han sido los mejores defensores que he tenido. ¿Es de hablarte el 'Mudo? (Risas) En el campo no, pero afuera si te conversa", concluyó.