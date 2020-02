Super Bowl 2020: el sentido minuto de silencio en memoria de Kobe Bryant y fallecidos en accidente [VIDEO]

Super Bowl 2020 EN VIVO | Chiefs y 49ers se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami por la definición de la NFL. El 'Super Tazón' paraliza al mundo y sirvió para rendir homenaje a Kobe Bryant, fallecido ex basquetbolista de la NBA que murió el domingo pasado junto a otros ocho personas tras la caída de un helicóptero.

No había empezado el Super Bowl 2020, pero, sin duda, la primera jugada tuvo como protagonistas a los miembros de la NFL, quienes recordaron a las víctimas del accidente de helicóptero que llevó a la muerte a Kobe Bryant.



Así, los planteles de los Chiefs y 49ers hicieron una fila y participaron del minuto de silencio, mientras que en las pantallas del estadio aparecían imágenes de los fallecidos en aquel accidente.

Además, también permitió recordar a Chris Doleman, miembro del Salón de la Fama, quien también falleció la semana pasada.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.



Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f