María Martínez y Frank Alvarado postulan a la nueva dirigencia de la Federación de Judo

El judo peruano por todo lo alto. María Martínez, hoy jefa de la Unidad Técnica de la Federación de Judo abraza a los ganadores de medallas en el Open Panamericano y consuela a los que no han ganado una presea. Más allá, Frank Alvarado, judoca ganador de una medalla de plata y que ha anunciado su retiro se encuentra a un lado del tatami, con los sentimientos encontrados de dejar los torneos oficiales. Acaba de terminar los Panamericanos de Judo Juniors y Open que no han dejado 21 medallas.

Hoy ambas personas tienen un gran reto. María Martínez postula como presidente de la Federación Peruana de Judo y lleva en su lista como vicepresidente a Frank Alvarado. Si uno duda de que ambos no respiran judo todos los días, las 24 horas, no saben la intensidad de sus trabajos en los últimos años.

El judo ha crecido en los últimos años y eso ha sido por el trabajo de una dirigencia con el olímpico Carlos Zegarra a la cabeza que ha sostenido un desarrollo con sus entrenadores, con la Jefa de la Unidad Técnica, María Martínez y deportistas como Frank Alvarado.

Frank nos cuenta que “me siento contento de retirarme de mi ciclo como deportista. Son 23 años que le he dedicado al judo y ahora me toca trabajar del otro lado, de la dirigencia y siempre transmitiendo lo que el judo me ha brindado en estos 23 años, lo que yo he podido adquirir gracias al judo y ahora me toca, como dirigente, ayudar a la nueva generación”.

Sobre los actuales judocas, Alvarado nos cuenta que “tenemos un equipo fuerte y sólido, así que ahora hay que encaminarlos nada más, seguir el trabajo que ya se viene haciendo acá, porque es un excelente trabajo, contamos con todo lo necesario para ser una potencia”.

La Sensei María señala que “es muy importante mantener el evento, un poco por conseguir los puntos que nos permitan seguir avanzando en la clasificación a Tokio y para los Juegos Panamericanos de Cali, pero sobre todo porque marcan el inicio al retorno a la normalidad dentro de todos los protocolos de bioseguridad, pero sí han demostrado que podemos volver a competir, podemos volver a realizar eventos”.

Sobre el nuevo reto de ser presidente y vicepresidente con Frank, la JUT nos dice que “sí, es un nuevo reto que vamos a asumir Frank y yo. Los dos vamos a dar un paso más hacia el mantenimiento de todos los objetivos de esta Federación. Es un proyecto en el que los dos hemos trabajado desde otros aspectos, pero que teníamos igual de claro. Los dos hemos dado el 200% todo este tiempo para que los objetivos se cumplieran y ahora lo vamos a hacer desde el lado de la dirigencia y estoy segura de que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir consiguiendo grandes resultados porque para los dos, lo más importante son los deportistas y es lo que siempre debe ser”.

“Tenemos una generación de “chiquititos”, ya no tan “chiquititos” que están pisando muy fuerte en los tatamis del mundo, de América y que vienen empujando a los mayores diciendo: "eh, eh, quiero mi sitio y voy a conseguirlo".

Finalmente, María nos señala que “cada etapa tiene sus retos, las dos etapas anteriores eran muy complicadas, hemos partido prácticamente de cero para llegar en este punto en el que estamos, somos una de las federaciones referencia de América y ahora mantenerlo es igual de complejo y complicado porque el objetivo no es quedarnos aquí sino seguir obteniendo mejoras, seguir consiguiendo cosas nuevas y ahora ya los niveles están muy altos, pero a eso vamos”.