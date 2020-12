Frank Alvarado, el militar que ganó medalla en judo y vuelve a patrullar las calles

El Open Panamericano Lima 2020 de judo fue un éxito para la delegación peruana. Frank Alvarado no puede ocultar su emoción, ganó la presea de plata, su última medalla oficial, porque ya anunció su retiro como deportista de alto rendimiento.

Alvarado, quien envuelve su uniforme (judogi) oficialmente para siempre, hizo noticia durante la pandemia del COVID 19 cuando nuestro país sintió el aislamiento social y como capitán del Ejército tuvo que salir a patrullar las calles de día, tarde y noche.

“Estoy muy contento de retirarme de este ciclo como deportista con una medalla en un segundo puesto en este importante torneo como el Open Panamericano. He dejado todo en el tatami en estos 23 años como deportista, hay una nostalgia, pero, hay que seguir adelante por las cosas nuevas que se vienen”, señaló Frank quien agradeció el apoyo del IPD y de su Federación.

“Tenía 11 años (hoy tiene 34 años) cuando tomé la decisión de hacer judo, fue por un tema de defensa personal, básicamente, sin saber que aquí iba a encontrar mi vida, el judo lo es todo para mí. El judo me dio mi profesión como militar, el judo me dio experiencias, el judo me llevó por muchos países, el judo me lo ha dado todo. La verdad estoy completamente feliz de ser judoca y retirarme dignamente”, agregó.

Vídeo IPD

El judoca explicó el significado que tiene este deportes en su vida: “El Judo Perú es una familia, es una forma de vivir, así que feliz de haber terminado este ciclo con esta medalla y ahora lo que se venga y hacerlo de igual manera, siempre con la actitud de campeones".

El capitán del Ejército añadió que “como buen militar, estoy siempre al servicio de la patria, terminé los Juegos Panamericanos, me operaron y rápidamente entré a una unidad operativa, vino lo de la pandemia y sin dudarlo también salí a dejarlo todo en las calles y ahora ya que ha bajado este tema del Covid, me llaman y me dicen: "Frank, ¿quieres competir?" y yo feliz de representar a mi patria y sobre todo terminar este ciclo, como te digo, con una medalla, sumamente importante para mí”.

Sobre la nueva generación de judocas

Frank Alvarado habló sobre las nuevas promesas de judo: “Soy testigo de tres generaciones. Yo recuerdo cuando no teníamos nada, cuando cada uno tenía que comprar sus cosas, sus “esparadrapos”, sus pastillas, no teníamos absolutamente nada y hoy lo tenemos todo, entonces yo he visto cómo ha estado evolucionando la federación y definitivamente estamos en el mejor momento, siempre con la transparencia, siempre con el amor al Judo Perú, y cada vez que esto siga creciendo, tenemos ahora que seguir expandiendo nuestro deporte que tanto bien hace al Perú y a las nuevas generaciones”, subrayó el deportista militar.

Sobre mejorar el trabajo en el judo indicó que “definitivamente sí, esto lo podemos asegurar con esta nueva gestión que viene, somos judocas de corazón y junto con María Martínez y toda la familia del judo, vamos a continuar, si esto se ha disparado, esto ha cambiado, ahora vamos a continuar este crecimiento”.