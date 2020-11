Claudio Bravo: "Ante Perú será un partido importante de cara a las pretensiones de volver a un Mundial"

El capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, entiende que la 'Roja' tendrá que vencer el viernes en Santiago a la Selección Peruana para mantener intacta la ilusión de clasificar al Mundial Qatar 2022.

“El del viernes es un partido sumamente importante de cara a las pretensiones de meter a Chile otra vez en el Mundial”, aseguró Claudio Bravo en un encuentro con estudiantes chilenos a través de las redes sociales.

Como se sabe, la Selección Chilena solo consiguió un punto en las dos primeras fechas de Eliminatorias. Ante Uruguay en Montevideo cayó en el último minuto (2-1) y luego frente a Colombia en Santiago solo logró un empate, también en los últimos minutos (2-2).

Asimismo, el capitán de la Selección Chilena entró en detalles de las nuevas formas de convivencias en la concentración de la 'Roja' por el Coronavirus. "El tiempo es muy acotado para poder trabajar, para hacer las cosas de forma normal. El camarín también es un poco distinto, porque estamos en piezas separadas, la única vez que estamos juntos es al comer. No se genera esa convivencia", indicó.

"Pero hay que adaptarse. Se torna un ambiente diferente. Hay muchos compañeros que no han podido llegar antes. Al final, hay que tratar de solucionar esos problemas, de llegar de la mejor forma al partido. Y ser conscientes de la oportunidad que hay de llevar a Chile a otro Mundial”, agrega Claudio Bravo en Juan Pinto Durán.

Por último, el arquero reiteró que a sus 37 años sigue teniendo el sueño de representar a la Selección Chilena. “Es un sueño de niño jugar por la Selección. Siempre quise llegar a lo máximo. Siempre aspiré a dar lo mejor, que pudiéramos obtener un logro. La generación era de un pensamiento similar. Gente con carácter, competitiva. Era lo que queríamos. Yo quería jugar, era un sueño, pero mi mayor logro era obtener algo con Chile. No es por menospreciar otras generaciones, pero a mí no me gustaba que se recordaran terceros puestos, sino que se pudiera decir que somos campeones de algo. Si ves los jugadores que han participado de esta generación, los clubes en que han estado, te lleva a pensar que es posible. Yo decía ‘si nosotros somos también los mejores, por qué no podemos aspirar a grandes cosa’. Cuando lograr unir estas personalidades, los caracteres logras los objetivos”, sentenció Claudio Bravo.