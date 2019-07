Esports: Wiz Khalifa ingresa de la mano de Pittsburg Knights

Wiz Khalifa es mundialmente conocido por ser uno de los cantantes de rap más influyentes de la época actual. Posee el increíble record de ser el primer cantante de hip - hop en superar con un solo vídeo el mil millón de vistas en Youtube, todo esto gracias a su canción See You Again, compuesta para el soundtrack de Furious 7.

Pero ahora Wiz Khalifa ha decidido ir un paso más allá de la música y es que mediante un comunicado de prensa, la organización estadounidense de Esports Pittsburg Knights ha anunciado que ha firmado una alianza estratégica con el famoso rapero.

Knights x @WizKhalifa



A business and entertainment partnership as only #Pittsburgh can do it.



Exclusive launch tee: https://t.co/aO68lO7XjZ pic.twitter.com/P2niFKp634 — Pittsburgh Knights (@KnightsGG) July 19, 2019

Cameron Thomaz, verdadero nombre del rapero, brindará dirección creativa, realizará eventos en vivo y otorgará entretenimiento a la organización. El rapero oriundo de Pittsburg declaró:

"Es increíble asociarse con los Knights,(...) en este emocionante esfuerzo. Los Knights están empujando los límites en el espacio de los deportes con un equipo experimentado. Con sede en Pittsburgh, mi ciudad natal, una ciudad conocida por llevar campeonatos a casa, me siento impulsado a ser parte de este momento en la historia (...) ".

El equipo norteamericano ha incluido un gigantesco nombre dentro de sus filas. Recordemos que en 2018 la organización se asocio con el equipo de la NFL Pittsburgh Steelers. La organización además cuenta con divisiones de DotA 2, LoL, CSGO, Overwatch y COD.