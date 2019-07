CSGO: Bolsonaro llama a FalleN para conversar sobre impuestos en Brasil

Counter Strike es una religión para los brasileros. Sin duda, el país más grande de Sudamérica es una de las grandes potencias a nivel mundial en lo que Counter Strike se refiere. Y es que este país, cuenta con grandes equipos que siempre dan la talla a todo torneo al que van.

Aunque, sin lugar a duda, hay un equipo que resalta sobre el resto. Se trata de Made In Brasil, mejor conocido como MIBR, equipo brasilero fundado en el 2018 y que cuenta con una gran cantidad de fanáticos no solo en Brasil, si no alrededor del mundo.

Esto es sabido por Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que llamó al capitán de MIBR, Gabriel "FalleN" Toledo, para platicar sobre un tema en el que el reconocido jugador tiene mucho interés: los impuestos sobre el hardware y los productos gaming en general.

Lo cual se supo, después de que el popular jugador publicara en su cuenta de Twitter un vídeo donde se le ve conversando con el mandatario.

Acreditem se quiser hoje o @jairbolsonaro me ligou para mostrar que está avançando no que se refere aos impostos na área gamer em geral.

Já pensou a gente consegue a ajuda do presidente pra trazer o major pro Brasil? 😁 pic.twitter.com/8u2zstOLrz — Gabriel Toledo (@FalleNCS) July 30, 2019

"Quizá no me creáis, pero hoy me llamó Bolsonaro para hablar sobre los avances en los impuestos a los jugadores en general". "¿Creéis que el presidente nos puede ayudar a traer el Major a nuestro país?" fue el tweet con el que el jugador acompaño el vídeo que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la famosa red social.

En el vídeo, Gabriel hace referencia a la línea de productos gaming que llevan su firma desde el 2016 y que no han representado el ingreso que el jugador deseaba. Cabe resaltar, que los jugadores en Brasil han reclamado en reiteradas ocasiones que los periféricos y otros aditamentos, sufren un incremento exponencial en comparación a otros países.

La conversación ha dividido a la escena local de Counter Strike, y es que si bien Bolsonaro en las últimas elecciones consiguió 57 millones de votos, en la actualidad cuenta con un gran número de detractores que lo tildan de machista, homófobo y racista.