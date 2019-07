CSGO: estos son todos los equipos que irán a StarLadder Berlín Major

Las clasificatorias a la StarLadder Berlín Major han acabado en todas las regiones alrededor del mundo. En la siguiente nota, conoceremos a los 25 equipos que competirán en el torneo más importante de Counter Strike del año.

The Currents Legends

En esta sección, encontramos a los mejores 8 equipos de Katowice Major 2019. Torneo donde campeonó el equipo de Astralis, tras vencer a ENCE 2-0.

Acá, encontramos a los mejores equipos de Counter Strike a nivel mundial. Y no hay ninguna duda de que muchos de estos equipos se posicionan como los grandes favoritos a quedarse con el título de campeón en esta Major.

Los equipos son:

Astralis: campeón de Katowice Major 2019

ENCE: sub campeón del torneo

Navi

MIBR: el único equipo sudamericano dentro de los 8 mejores

Faze Clan

Liquid: el favorito en llevarse el torneo a casa

Renegades

NiP

The Returning Challengers

Aquí, podemos encontrar a los equipos que quedaron entre los puestos 9 y 14 de Katowice Major 2019, los cuales se enfrentarán a The Minor Challengers en la sección New Challengers Stage, para conseguir un puesto en New Legends Stage.

Team Vitality

AVANGAR

Forfeited Slot: este puesto le pertenecía a Cloud 9, pero estos participaron en las clasificatorias abiertas de América. El slot le pertenece a los jugadores que lo consiguieron bajo el nombre de dicha organización en Katowice.

HellRaisers

G2 esports

Complexity Gaming

The Minor Challengers

En esta sección del torneo, encontramos a los 8 últimos equipos. Estos equipos clasificaron gracias a que consiguieron el puesto 1 o 2 en las clasificatorias de sus regiones.

mousesports (#1 Europa)

NRG esports (#1 América)

forZe (#1 CIS)

Grayhound Gaming (#1 Asia)

CR4ZY (#2 Europa)

FURIA (#2 América)

Syman (#CIS)

TYLOO (Asia)

Además, se realizó un repechaje entre los terceros lugares de cada región; donde se definieron los últimos 3 cupos a la Major. Aquí encontramos a los siguientes equipos:

North (Europa)

DreamEaters (CIS)

INTZ (América)

De esta forma se cierra la lista de los 25 equipos que competirán entre los días 23 de agosto y 8 de septiembre para consagrarse como el mejor equipo del torneo y quedarse con un premio en efectivo de 500.000 dólares. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos