CSGO: gob b anuncia su retiro de la escena competitiva

Fatih “gob b” Dayik, querido jugador de Counter Strike de la organización BIG, ha anunciado que se retirará de la escena competitiva a los 32 años. Esta decisión la ha tomado ya que desea "pasar más tiempo con familiares y amigos".

A pesar de su retiro gob b no dejará la escena de Counter Strike, ni mucho menos el equipo donde ha estado por casi 3 años, y es que ahora Fatih será el manager del equipo alemán.

BIG & gob b: A new Chapter 📃 https://t.co/wUz79YZEww @gobelante #GOBIG pic.twitter.com/6YWDo4gxPx

El jugador le envió un emotivo mensaje a sus fans, al momento que anunció su retiro del Counter Strike:

Además añadió:

"(...) Este no es el final y, por supuesto, continuaré con BIG. Simplemente sentí que era hora de asumir un nuevo rol. El equipo y la gerencia quieren apoyarme en todos los sentidos y lo aprecio mucho. Quizás algunos de ustedes estén tristes, pero les puedo asegurar y subrayar nuevamente que no es un final. Es un nuevo capítulo y espero el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera."